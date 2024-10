- Ove nedelje sam imala dosta sukoba, sa Rajačićem i malim Urošem ali ne mogu njega jer je potrčko i takođe sa Slađom. Ja neću nominovati nikoga od tih ljudi već nekoga kome nije mesto ovde, jedan smrad, ljiga, džiber i seosko đubre a to je Terza, jer mi je sinoć izgovorio sve i svašta za decu. Ja sam povukla tužbu ali mi je žao jer mi je majka rekla da će pare da potroši na ovu Sofiju a da sam dobila pare na sudu mogla sam da predam Milici i detetu. Svoje opravdanje traži u tome što je Milica imala lošu prošlost, Sofija je devojka bez empatije i mogla sam i nju da nominujem jer mi je zaista degutantno da niko nije osudio njihovu vrelu akciju koja je bila totalno neprimerena. On je mene molio da ga ne tužim zbog deteta i ja sam se sažalila, te sam odlučila da povučem tužbu ali da sam pametnija rekla bih Milice izvoli pare od tužbe da imaš za svoje dete -rekla je Miljana.

- Ja neću da idem linijom manjeg otpora i nisam razmišljao uopšte koga ću da nominujem ali zaista imam koga. Nominovaću Terzu i nadam se da će da ode u izolaciju jer mora da stoji iza svojih reči i dela, smatram da jedina sad persona koju treba da nominujem je on jer je za mene fuj i bljak, nije mali i zaista želim da dete bude zdravo. Ovo sa Sofijom mi je bačeno u vodu, ja ga nominujem jer je rekao meni da sam nešto potvrđivao za Milicu i gr**njak, ja ne želim o tome da diskutujem, tako da moja nominacija ide njemu. On je meni prišao i rekao da mi se izvinjava što sam ga umešao ali ću ipak poslati njega -rekao je Gastoz.

- Što se mene tiče sukob sa Marinkovićima i ovaj njihovo moron pirat sa Kariba. Uvek se razmišljam koga od njih troje da nominujem jer su izneli brda laži i gluposti o meni, Marinković je nastavio hajku napolju o meni zaboravivši da me je sačekala smrt majke napolju, govorio je da me nema nigde i da me je ugasio. Ja nisam plaćena da se teram po emisijama sa moronima, svašta je izmišljao, da sam krala po buticima, čak mi je nameštao glasovnu gde je dokazano da je fejk i rekla sam da će krv zbog toga propišati jer sam majka dva sina. Ovu kravetinu koja iznosi baljezgariju, govorila mi je da sam nabila šorc i da me nije briga za moju majku, od sve svoje muke je ugrađivala sama silikone, ima facu kao da joj neko prdnuo pod nos i na kraju dana skraćena šakica. Nominovaću glupaču Jelenu Marinković -rekla je Milena.