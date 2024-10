- Oženio sam se Vlatkom jer sam je istinski voleo i premda su ljudi o njoj pričali sve najgore, da je sponzoruša. Dok smo bili u Rimu "utapala" se u šopingu. Zaslepeo ju je sjaj toga grada. Ja sam u Rimu živeo 40 godina. Svaki Vlatkin korak mi je bio poznat. Angažovao sam svoje ljude da je prate i došao sam do informacija koje su fatalne. Znam da će je ovo pogoditi jer je mislila da to nikad neću pustiti u javnost. Ni ja to nisam hteo jer i meni je to bolno, ali preterala je stalno me blateći u medijima - izjavio je Radeljak svojevremeno.