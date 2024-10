Tribine su ispunjene do poslednjeg mesta, a uzbuđenje se oseća u vazduhu. Među prisutnima, posebno je zapažena Nika Tošić , ćerka pevačice Jelene Karleuše i bivšeg fudbalera Duška Tošića .

- Ujutru nisam dobro, ajde mogu tako da kažem. Ujutru imam tako neke...Nisam u poslednje vreme nešto tako emotivno dobro, ali kada je reč o poslu, nikada bolje i to daje jednu dobru celinu. Kako sam trenutno? Pa okej, mogu da kažem da se žene u Srbiji čudno jako ponašaju prema razvodu. Dobila sam na hiljade i hilajde poruka kada sam objavila onu sliku sa razvoda. To je zato što žene kod nas razvod doživljavaju kao smrt, kao smrt u porodicu i to je za njih smak sveta, gubitak svega što su stvarale. Ja sam imala tu sreću da sam se razvela od dva advoakta, da sam gledala mog i advokata s druge strane i gomilu nekih papira - rekla je ona.