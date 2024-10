- On je mene bukvalno omrznuo, kada sam želela da mu ispričam sve nije želeo. Govorio je da sam se ja udala, znate, neko ko vam je najbitniji vas gura. Pa nisam ja kriva za to što mi se desilo, pusti me da ti kažem pa me onda osudi. Ja da sam htela da se udam ne bih bežala... Pa čekaj, da si mi iz oka kanuo, ako ne poštuješ moju borbu, ma ćao, misli šta hoćeš čoveče. Ja znam kroz štas sam prošla, koliko sam se mučila... Ko god da vas ne poštuje, pre svega ne poštuje sebe. Tada sam rekla i mnogo puta u životu, idemo dalje, prošlo je. Šta god da je, prošlo je, bitno da sam živa, ko hoće da me odbaci neka me odbaci... - otkrila je ona svojevremeno za Kurir.