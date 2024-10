Naime, on je za Halida Muslimovića 2016. godine napisao numeru „Dunjo moja“. Nakon toga uradio je i pesmu „Balada o majci“ koju je snimila Ana Bekuta.

- Imao sam veliku tremu kako će sve da ispadne, ali bilo je zaista fantastično i mnogo bolje nego što sam očekivao. Predivan ambijent mnogo emocija, odlična interpretacija kao što ste mogli da čujete. Nadam se da će neka od ovih pesama da zaživi. Radili smo naporno celo leto, pisali-brisali dok nismo došli do konačnih tekstova pesama za koje se nadam da će ostati.

- Pesma o majci je najbolja. Pisao sam je o svojoj majci i iz duše sam je napisao i zato je izašla ovako dobra. Nema ko je čuje a da se ne naježi ili zaplače. To je bio cilj. Pesma o majci ne može da bude drugačija nego puna emocija, puna sete, verovatno i tuge, a bez toga nema dobre pesme.

- Pisao sam ja ranije pesmu za Anu Bekutu,Halida Muslimovića, recimo Topalko je sa mojom pesmom učestvovao na festivalu na Ilidži, a orketsar Damar su moji prijatelji i oni pevaju od Silvane do Nirvane, ali nemaju svoj autorskih pesama i zamolili su me da napišem za njih. Krenuo sam prvu pesmu, pa onda dalje i celo leto sam proveo pišući pesme i tražeći inspiraciju. Verujte da čak po mesec dana nisam mogao da ubodem nijedno slovo, a onda mi dođe ujutru u šest sati i napravim celu pesmu za dvadeset minuta. Ni sam ne znam kako. Ja sam čitao kada neko priča o tome kako nastaju pesme i da im treba inspiracija za pesmu i onda sam shvatio da je to suština.