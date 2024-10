- Stvarno mogu da kažem da sam imao lepo detinjstvo, ceo moj put je bio kako treba. Bio sam popularan i kod devojčica, uvek su me pratile, sećam se i moje prve devojke, zvala se Emina. Bio sam četvrti, peti razred, tada nije bilo telefona, ali je bilo leksikona i onda se ja upišem u njen, pa saznam ko joj je simpatija - otkriva kroz smeh pevač.

- U osnovnoj školi smo se posle svakog časa fizičkog tukli. Igramo fudbal, ako je nerešeno, obično se pobijemo (smeh). Bilo je svega. Bio sam nestašan, ali nisam bio problematičan. Nikad nisam prvi počinjao, ali nisam dao na sebe - priznaje on.

- Imao sam problem sa jednom profesorkom koja mi je predavala četiri stručna predmeta, a ja sam tada sa 17 godina bio u jednom muzičkom takmičenju. Ona to nije podržavala. Čim dođem na nastavu, ona mi zalepi keca jer se bavim pevanjem. Smatrala je da "od tog tamburanja" nema ništa. Nisam je sreo kasnije u životu, ali se nadam da je do sad promenila mišljenje - dodaje on.