– Naš dragi prijatelj, kako jednom rekoh – moj drugi otac. Sjećam se kako me je pozvao na početku karijere da otpevam u Sarajevu, Zetri, pred 20.000 ljudi Moj dilbere! Mnogo mi je to značilo u početku karijere! Čovek prema kome imam slobodu da ga pozovem u pet do 12 i da ga zamolim, neplanirano, da otpeva deo svoje pesme našoj Slavici za rođendan! A on spreman glasom kao da će na binu da izađe – otkrio je Rokvić kako je to izgledalo.