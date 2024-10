- Nevezano sad za priču oko Tošetove menadžerke i ekipe, ima nekih stvari koje nas dovode u situaciju da posumnjamo da tu nešto nije kako treba. U krajnjem slučaju, sigurno je da nije urađeno kako treba. Tad je već uveliko bio 21. vek i tehnologije su već uveliko postojale, tako da je postojao način da se vozač kamiona uključi putem video-linka ili da se taj čovek dovede u sud u Skuplju. Šta god da je istina oko ove priče, činjenica je da su mnogo toga u proceduri propustili i da je bilo velikih grešaka koje sad možemo analizirati da li su bile slučajne ili namerne. Meni je najupečatljivije ostalo od ovog šta je pričao novinar kad je rekao da ga optužuju da tvrdi da je Toše živ, a on kaže da tvrdi da ne postoji dokaz da je on te noći stradao. Ukoliko je većina ovih navoda tačno, činjenica je da zbog procedure koja nije urađena kako treba, ne postoji dokaz niti papiri koji bi to potvrdili. To je ono što će uvek buditi sumnju kod ovog slučaja - istakao je Jovanović, pa dodao: