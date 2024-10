Nema tog pevača sa srpske estrade koji na neki način nije sarađivao s tajnim državnim službama! I nema tog pevača ili pevačice koji bar jednom nisu preneli neku naizgled beznačajnu informaciju službeniku Državne bezbednosti, a ovaj ju je već, kako to Služba nalaže, pospremio u fioku - da je otvori kad za to bude bilo potrebe!

- Kad su neke proslave, na primer, odlazak u penziju ili slično, oni imaju običaj da pozovu nas pevače da im uveselimo to slavlje, što je, po mom mišljenju, normalno. Mene nisu vrbovali, ali to ne znači da od drugih nisu tražili saradnju.

- Dosta kolega sa estradne scene je radilo za DB . Ne mogu da kažem imena, molim vas da me razumete. Pevači su pogodni za DB jer mi ulazimo u mase.To naročito važi za muzičke grupe, tu uvek odaberu ponekog za saradnika i to je bilo veoma aktuelno u vreme bivše Jugoslavije i tadašnje emigracije. Najlakše je preko pevača saznati neku informaciju i to debeovci odlično znaju. Recimo, dogodi se neko ubistvo, službenici DB odmah jure svoje izvore sa estrade, jer se pevači druže sa svetom sa one strane zakona , razumete? - objasnila Vesna Rivas.

- To nije neuobičajeno da se u celom svetu koriste estradne zvezde, od glumaca i reditelja, pa do pevača. Kod nas je to specifično jer se ne radi o pravom angažovanju saradnika koji će vam davati podatke o nekom licu, nego je reč o takozvanom operativnom druženju i to smo zvali informativni razgovor, a da pevač, na primer, čak i ne zna da to nama treba - objašnjavao je Spasić i dodao: