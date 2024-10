Međutim, kao i većina njenih kolega, tako je i ona jednom prilikom doživela veliku neprijatnost tokom nastupa, kada nije znala šta da radi i kako da odreaguje na nastalu situaciju, a da stvar bude još gora, to je bio Senidin prvi javni nastup.

- Jedan od najgorih nastupa ikada! (smeh). To je bilo na jednom festivalu u Sloveniji, akustičan nastup. Tad još nisam imala moj bend već sam nastupala sa dvojicom gitarista. U početku je sve bilo ok dok u publiku u prvi red nije došla jedna starija devojka koja je počela histerično da viče, vrišti i skače, valjda je željela da privuče pažnju. Onda je došlo obezbeđenje i odvelo je ali se ona bila uporna i ponovo se vratila i bila još glasnija. Nije bila pri sebi, tako da nisam mogla da zamerim, ali svakako nije bilo prijatno. Kad bi mi se to desilo sada, skroz bih drugačije odreagovala.