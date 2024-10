Iskoristite predstojeće oktobarske i novembarske dane za uživanje u prelepim jesenjim bojama evropskih gradova, uz fantastične Last minute cene paket aranžmana. Pravo je vreme za spontano putovanje i istraživanje novih destinacija po povoljnim uslovima!

Pariz, legendarni "Grad svetlosti i ljubavi", jedan je od najposećenijih i najšarmantnijih gradova Evrope. Ako do sada niste imali priliku da ga posetite, sada je savršen trenutak da otkrijete njegovu neodoljivu magiju – od prepoznatljivih znamenitosti poput Ajfelove kule i Luvra, do skrivenih kutaka prepunih umetnosti, kulture i elegancije. Spakujte najosnovnije stvari, obezbedite pasoš, i pravac na aerodrom! Agencija “Travelland” je spremila svim ljubiteljima ovog grada avionski paket aranžman na 3 noćenja po ceni od 389 evra za polazak 24. oktobra. Boravak od 4 noćenja možete rezervisati po najnižoj ceni od 439 evra i to za polazak 26.10. Ne zaboravite da nam se bliži i praznik "Dan primirja u Prvom svetskom ratu", koji donosi neradne dane – idealna prilika da iskoristite slobodno vreme za putovanje. Zašto ne biste otputovali baš u Pariz? – organizovani polasci su zakazani za 8. i 10. novembar.,