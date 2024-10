Ona priznaje da je još u detinjistvu naučila da radi sve poljoprivredne poslove, pa joj ni danas to ne pada teško.

Šikica je, inače, istakla da je posebno čini srećnom to što je ljudi toliko vole i što su je proglasili naslednicom Vide Pavlović.

- Prija mi to puno, drago mi je što me narod voli i što su me proglasili ciganskom pevačicom. Možda nije politički koretno da se tako kaže, ali ja se ne osećam tako. Romkinja sam, brate, i ne stidim se toga, lepše mi je kada mi tako kaže - rekla je Šikica jednom prilikom.