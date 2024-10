"Neće, neće, on to dobro zna, neće druga biti kao ja" i "Kao da ti nisam verna bila, ne znam stvarno, gde sam pogrešila" , čuje se kako Ceca i Viki pevaju u duetu u najavi za jednu emisiju, a ovaj potez izazvao je mnošto komentara na društvenim mrežama.

- Bilo mi je jako drago, to je stvarno lep gest i samo lud čovek u tome može da vidi nešto loše. Naprotiv, Bogu hvala, tako i treba i to su neke lepe stvari. Žena je čestitala nešto što je lepo i što je bitno za moju porodicu i hvala joj puno - rekla je tad Ceca za medije.

- To stvarno ne mogu da komentarišem. Niti znam šta se dešava u nečijem životu, niti me to zanima. U svakom slučaju, uvek je pretužno kad se jedna porodica rastura. Nikome to ne želim i niko normalan to ne želi nekome. Naravno da sam uz koleginicu - istakla je Ražnatovićeva.