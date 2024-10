- Kao Srbin osećam se super da me neko poštuje i na ovakav način mi izražava poštovanje. To je velika čast zbog cele prošlosti i svega što se dogodilo, na kraju krajeva, iz suprotnog sam tabora. Nije toliko ni bitno, ja sam Srbin ovde, Srbin sam i u Monaku i predstavljam zemlju gde god da se nalazim. Svi moraju da znaju da sam potpuno posvećen Monaku, srećan sam što sam ovde. Odrastajući, bio sam navijač Crvene zvezde, ostavio sam veliki trag u istoriji kluba. Kada sam otišao odatle, odbacili su me iz porodice. Ni na ulici niko nije hteo da priča sa mnom. Nisam to očekivao. Hteli su da me unište i kao osobu i trenera. Bio sam veoma tužan zbog toga - rekao je Saša jednom prilikom.