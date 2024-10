Mnoge poznate dame sa javne scene izgledale su dosta drugačije od trenutka kada su se pojavile na scenu, pa sve do danas. Uglavnom dosta njih promeni lični opis plastičnim operacijama. Međutim, ima i oni koji se transformišu tako što drastično smršaju, promene boju kose, ili se pak samo našminkaju.

foto: Damir Dervišagić

- To je poznato kod mene! Kada se menjam, menjam sve! Letos sam obećala da ću smršati i napraviti nešto novo. Pokušala sam i uspelo mi je, baš sam zadovoljna. U Turskoj sam provela 10 dana i 2 meseca oporavka. Još me boli, bila sam nepokretna 3-4 dana, sreća što je moj drug išao sa mnom. Bila sam 9 i po sati u veštačkoj komi. Ne bih o cifri, ali tu je negde. Kad kažeš Turska, svi znaju da nije baš jeftino i jednostavno, ali ja sam prezadovoljna. Ove praznične dane uglavnom provodim radno. Imamo malo više posla pred Novu godinu, snimanja i sve to - rekla je Stoja.