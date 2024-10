Globalna tema o kojoj se priča jeste ona oko Lijama Pejna , on je postao popularan u fenomenu "One direction" koja je par godina bila najpopularnija tinejdž grupa.

Došlo je do vesti da je tragično završio svoj život u jednom hotelu. Svet je u šoku zbog psihičkih bolesti koje su po njega imale koban ishod, a kraju pop zvezde doprinela depresija, alkohol i narkotici.

Inače, dosta interesantna informacija jeste da su ljudi iz hotela zvali policiju, odnosno šef recepcije i rekao da pošalju nekoga jer imaju balkone i oni se plaše da će on da naudi sebi. Prethodno je polomio svoj laptop, neke stvari po hoteli, ali je neverovatna slučajnost da je to rekao šef recepcije i da se to par trenutka nakon toga i dogodilo.