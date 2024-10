Videla sam da je jedan kostim eksplodirao na meni! Osetila sam da je nešto puklu na meni, ali sam to ignorisala i molila se da to niko nije primetio, otkrila je diva

Jelena Karleuša održala je prvi, dugo očekivani koncert u sklopu svoje nove muzičke turneje "Alfa i Omega" u prepunoj Areni "Jane Sandanski" u Skoplju. Ljubitelji njenih mnogobrojnih hitova okupili su se iz svih krajeva Severne Makedonije, ali i regiona, kako bi svedočili senzacionalnom nastupu jedne od najvećih zvezda na čitavom Balkanu.

Portal Republika, koji se našao na licu mesta i svodočio pravom spektaklu, imao je priliku da se nakon koncerta sastane sa kraljicom šoubiza i sumira utiske večeri koju će, kako sama kaže, pamtiti do kraja života i ostaviti trag ne samo u njenoj karijeri, već u čitavoj muzičkoj industriji.

- Kada pitate pevače i generalno izvođače kako im je bilo na svom koncertu, morate da znate da se mi ne provodimo nešto preterano na bini. Ljudi mi kažu kad krenem: "Srećno, lepo se provedi"... Ja sam tu da se drugi ljudi provedu, a ja zapravo radim, to je moj posa. Bilo je vrelo, dosta naporno, fizički je teško pevati, igrati i izvesti sve, a opet biti dobro raspoložen. Jako mi je drago što smo počeli sa "Alga i Omega" turnejom. Ja nisam neko ko na ovakvim stvarima štedim, ko dolazi da odradi bilo kakvu "tezgu" i nešto što će tek tako proći. Ja radim koncerte o kojima će se pričati, koji će se pamtiti. Bez obzira što možda nemaju neku lepu finansijsku računicu, jer nažalost moje kolege u mom poslu to najviše gledaju, koliko karata je prodato, koliko novca je uloženo, koliko košta bina... Ja ne idem na tu varijantu, svesno imam taj neki hazarderski pristup poslu, jer znam da će ovo biti nešto što će ostaviti trag - istakla je Jelena na početku razgovara, te se osvrnula i na pojedine svoje kolege, koje po njenom mišljenju ne poštuju svoje fanove:

- Publici odavno nije dovoljno da neko samo stane i da peva, kao što neki misle. Kažu: "Meni ne treba ni da letim, ni da skačem, ni cirkus, meni je dovoljno da stanem i pevam"... To oni misle, zato im i karijere izgledaju kako izgledaju, i traju koliko traju. Publika uvek traži više. Ne samo da pevaš, to se podrazumeva, ne samo da imaš hitove, već i da igraš i imaš brutalni scenski nastup, kostime, koreografiju i produkciju. Da to ne bude nešto što se zove ponižavanje publike sa neke dve lampice i dve daske, da izvođač uopšte pomisli da je to publici dovoljno - nije. Lestvica se pomerila nagore, ja želim da pratim trend svetskih zvezda. Prosto se nerviram koliko neke moje kolege publici malo pružaju, jer smatram da Balkan ne zaslužuje da bude teren znojavih pevačica u sintetičkim haljinicama koje tu nešto vrte u nekakvom trbušnom plesu. Mora da se pruži mnogo više, a mislim da smo mi to na koncertu pokazali.

Iako su svi njeni nastupi i koncerti popunjeni do poslednjeg mesta, Karleuša priznaje da neretko radi bez ikakvog prihoda, te da je stalno "na nuli".

- Ja od ovog posla ne mogu ništa da zaradim. Sve što zaradim, vraćam nazad u posao, u kostime, u produkciju... Često razmišljam, onako kada padam u depresiju... Teško je stalno raditi za nulu! Ovo je ipak posao od kog ja živim, tako da ja u krug vrtim jednu priču, ali uhvati me nekad melanholija i kažem sebi: "Čemu ovoliko truda i rada, kada sam stalno na nekakvoj nuli, drugi ulažu u dve sijalice, dve daske i jednu haljinu, a opet rade"... Na to meni moj prijatelj kaže: "Da, ali je razlika u tome što su oni - oni, a ti radiš za sebe i svoje ime, ti si - ti". Zato sam ja ovde gde jesam, zato sam ja - ja. Ne treba da se poredim ni sa kim, tako dolazimo do pravog stanja stvari - rekla je pop diva.



Ipak, tokom koncerta nije sve teklo kako je planirano. Naime, na kraju večeri, Jelena je zadobila povredu na glavi, pa je, kako kaže, njen tim morao da je iznese iz sale.

- Videla sam da je jedan kostim eksplodirao na meni! Osetila sam da je nešto puklu na meni, ali sam to ignorisala i molila se da to niko nije primetio. Zapravo, sve se vidi i sve se to dešava, to je "lajv" šou. Pucaju kostimi, štikle, čarape... Toliko sam bila umorna nakon kocerta, da su me bukvalno izneli napolje. Imali smo problem sa šlemom koji se urezao u čelo, ali nije tu u pitanju samo šlem. U jednom delu koncerta nosim preteški deo kostima zbog kog sam danas sva u podlivima oko vrata i po ramenima. Uvek poludim što posle svakog koncerta napravim od sebe na invalida! Taj šlem koji sam nosila mi je potpuno raskrvario glavu, sva sam bila krvava... Pa, i oni kristali, to je sve jako oštro i seče me, ali ja zapravo imam surovu samokontrolu i koncentraciju da sve to zanemarim i posvetim se publici - otkrila je muzička zvezda.

- Ovo je samo mali pokazatelj ne nekavkog cirkusa, već dodatnog truda koji treba da ide uz muziku. Da, lepo je stati i pevati, ali malo ko može i da igra uz sve tu, da uloži u kostim, scenografiju, koreografiju, i da sve to radi da se publika posele jednog takvog koncerta oseti ispoštovanom i kao da je bila na nekom svetskom koncertu. E, sad, vidim da ovi neki svetski izvođači skaču sa trećeg sprata, ubijaju se, drogiraju, a ja sam samo luda. Možda i nisam luda, već samo volim ovo što radim, što ne znači da me u budućnosti neće strefiti neki treći sprat! Mada, kako ide, ja bih sve preživela.

