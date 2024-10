- Godinama sam se suočavala sa ljudima koji su me mrzeli, kako zbog nekih mojih stavova, ali i činjenice da sam javna ličnost, pa kao, može mi se uvek nešto prebaciti. To me je toliko uznemiravalo da sam jedno vreme gledala kada prođem ulicom, da li me neko poznaje i hoće li me satrti ako me prepozna. U vreme kad sam rodila svog prvog sina, dobila sam strašnu poruku koja se odnosila na moj brak i to što sam rodila dete sa Srbinom - priznala je Ida.