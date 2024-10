Ova nedelja mi je baš naporna, drage moje abronošice.

Ne osećam se dobro, pravo da vam kažem. Ima mnogo lepih vesti, interesantnih informacija, ali se ja osećam jako loše. Nije mi ni do čega. Ne znam da li ova promena vremena utiče na moje raspoloženje, ali vi ne brinite, za vas sam uvek tu kako god da se osećam.

Idemo malo do Novog Sada. Tamo je bilo baš posla za mene prethodnog vikenda. Saznala sam dve velike ekskluzive. Naravno, prvo ću da ih podelim s vama dok ne dobijem dokaze, a onda ide i javno. Evo o čemu se radi.

Poznata estradna zvezda krije novog dečka sportistu. Poznati su i ona i on. Nju ćemo zvati Pupica, a njega Rupica. Kriju se kao zmija noge, ali ja sam ih videla i sve mi je bilo jasno. Zapravo, kristalno jasno. Nisu očekivali da me sretnu usred noći u delu Srpske Atine gde je inače uvek mirno. Kad me je ugledala, skamenila se, a on je počeo da se pravda. Nažalost, mrkli je mrak pa nisam uspela da ovekovečim, ali polako, namestiće se oni samo tako. Pupica je zapratila Rupicu na društvenim mrežama i ostavlja mu srca, lajkove, zvezdice i gromove. Tu se ne kriju. Ali, naravno, to je sve pod parolom prijateljstva. Neka ih, neka su kao prijatelji, a ja vam garantujem da će tu tek da bude skandala. Živi bili pa videli.