- Samo sam čekao momenat da me neko pozove. Ja sam to i kačio na svoj stori. Sedeo sam i pio kafu i došao je čovek da napiše kaznu. Najnormalnije sam prišao i pričao s njim. Video sam da su tu bili novinari koji su to slikali i pitali se što mi ne piše kaznu. Nebitno. Najlepše sam se ispričao i ismejao i snimao sam to, tako da od toga nema ništa. A interventna se pojavila jer su me prepoznali. Sasvim slučajno su me videli i stali da se pozdrave jer me vole - rekao je Jovan za Kurir.