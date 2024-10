- Kada sam odlučila da budem samostalna majka jedan deo moje familije je primio to sa nekom zadrškom i nije baš bilo prijatno kako će oni nekome to da kažu, međutim ja sam njima vrlo lepo jasno i glasno objasnila da svako bira svoj životni put, da se nekom zalomi ovako, nekom onako... Meni se desilo ovako i to je to.