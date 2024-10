- Muzika je oduvek naše oruđe da ukažemo na probleme koji postoje u društvu, te da i na taj način pomognemo svom narodu. Srbija je zemlja svih nas. Nismo se sklanjali i krili ljubav prema domovini, svidelo se to nekome ili ne. To je glavni razlog zbog kog spominjemo i Kosovo i Metohiju kroz pesme. Ne radi se o Srbovanju već o osećaju za srpski narod koji tamo živi. Ko jednom ode na Kosovo i Metohiju, oseti bol i tugu našeg naroda, a to nije lako prevazići. Odete sa ljubavlju i željom da podelite patnju onih kojima je potrebna solidarnost naroda - ispričao je Borko na šta se nadovezao njegov kum i kolega Stefan.