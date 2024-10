Tako je nedavno snimio pesmu interesantnog naziva "Voli me do boli", koja je za manje od 24 sata pobrala na hiljade pregleda na Jutjubu i mnoštvo pozitivnih komentara slušalaca.

"Nakon mog prvog (debitantskog) singla "Bilo je za pamćenje" i pesme "Drugovi i kumovi", koja je definitivno osvojila srca publike i koju smo pevali po klubovima ovog leta, odlučili smo da naredna pesma bude nešto posebno. Pesma koja dotiče srca, i melodija koja budi emocije već pri prvom slušanju. Tim AS STUDIOTON-a je radio i na novoj pesmi "Voli me do boli". Verujem da će se mnogi prepoznati u stihovima", rekao je Banjac, koji je snimio i atraktivan spot u režiji Bojana Stevanovića za numeru čiji će stihovi "Voli me do boli, voli da isplače se duša sita, za ljubav kad se moli, noć zna, na ranu šaku soli dosipa” probuditi emocije kod svih koji su je čuli.