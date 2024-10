- Sve se izmešalo, rok ide u pop, pop u nešto treće. To je skup raznih okolnosti, živimo u vremenu, u 2024. godini, i tempo je brz, a on donosi promene, nema se vremena, zato je muzika svedena, zato postoji autotjun, mada često to zvuči nerazgovetno, neki smatraju da to nije ni muzika. Ti možeš da kritikuješ koliko hoćeš, ali je to bezvredno ako ništa ne radiš i ne kažeš. Postoji i onaj old skul, gde pokušavaju mene da uvuku, ali ne pripadam ni jednima, ni drugima, nekako sam svoj. Oni to tako definišu, da sakriju neke druge pobude, mislim da promovišu kriminal ti stari reperi, a suština toga je agresija, nasilje, a sada kada neki klinac to upoređuje, a kažeš mu da ne sluša trep, pa šta da sluša? To je stanje ovog vremena, kao što je nekada bilo više vremena da se odsluša melodija, tekst, da se studioznije uđe u materiju, a sada je drugo vreme.