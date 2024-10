A zbog proceduralnih razloga od početka je krenula glavna rasprava u postupku koji se vodi upravo protiv Gale, i to zbog krađe novca, satova i drugih dragocenosti vrednih preko 300.000 evra. Prema optužnici , Gale je u noći s 30. na 31. jula 2020. godine iskoristio situaciju dok je bračni par Ristović i njihova deca bili odsutni iz vile za odmor, koju su unajmili za razdoblje od 19.jula do 1. avgusta, pa je neovlašćeno ušao u vilu.

Dvojica radnika obezbeđenja su govorili o onome što su videli i doživeli te večeri, no naravno da nisu mogli znati je li Gale koji sat ili dan pre njihovog dolaska već ulazio u svoju vilu koja je u tom trenutku bila u najmu Ristovića. No, njihovo svedočenje je, uz brojne mahom nebitne detalje, bitno iz barem jednog razloga: obojica su prilično uvereni i izričito su potvrdili kako niko sa strane Ristovića, ni njihova ćerka ni pomoćnica, nije u tih nekoliko sati dok je trajala drama, spominjao nestale dragocenosti. Barem oni to nisu čuli, a bili su praktično celo vreme uz njih...