- Mi se nismo ni svađali, sem što se on otvoreno ložio sve ove godine na mene. Stavlja neke seksualne aluzije i ostalo... On čovek ni ne krije da je to prosto tako, da se loži na mene - započela je Jelena, pa dodala...

- Zapravo, kad smo se zapratili, on mi je u stvari... Ne znam da li to smem da kažem, s obzirom da tamo u Bosni pretpostavljam mogu da imaju jednu, dve, tri, pet žena, ali da ne napravim neki problem. Razmenili smo komplimente i evo javno da kažem da bih jako volela da sarađujemo, zato što je on jako talentovan, pored toga što je potpuno negde lud, ali ko nije lud u ovom poslu, taj nije ni poseban. Ko nije lud, taj je ništa. Tako da, eto, volela bih da dođe do neke super saradnje. Morala bih to malo da kontrolišem šta bi bila tema i kakav bi to video bio, pošto pretpostavljam da bi oni imali određene ideje - izjavila je Jelena Karleuša za medije.