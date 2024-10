- Na tu temu ne bih, zato što je to ispričana tema i o tome se mnogo pisalo. Ne želim ni na koji način da uvlačim ni Duška u tu priču, ni Nikolu, ni moju porodicu, ni moje ćerke koje to čitaju, one su već velike devojke. To su neke ružne i teške teme… Prošlo je… Toliko imamo divnih tema za razgovor, ali i toliko loših iz prošlosti, pa nek ostanu u prošlosti… Ajde da se nadamo da će biti mnogo lepših i da više neće biti ni nasilja, ni policije, ni ratova, bola, tuge, ratova.. Da ovaj život ne bude samo nekakav problem, nego da bude i nešto lepo - istakla je pop zvezda za okupljene medije.