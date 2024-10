- Nedavno sam se obradovala kad sam videla Lepu Brenu i njenog sina Viktora, koji je sedeo pored mene. Pričao mi je da radi majci neke vizuale za koncerte. Ja Viktora poznajem od kad je bio dete i nikad neću zaboraviti kad mi je doneo ljubavno pismo na snimanje. On je bukvalno imao šest godina i dolazi Brena i kaže: “Znaš šta, Seko, moj sin je zaljubljen u tebe i doneo ti je pismo.” I on dolazi stvarno i donosi pismo, tu su neka srca. I on tu piše da me voli i to. I sad on sedi, čovek ozbiljan, jedan visoki i veliki, tu pored mene i kaže: “Ja mami radim vizuale” i pokazuje šta radi. Mislim, zanimljiva mi je bila ta priča. To dete je sad odraslo i on sad majci nešto radi. Onda sam poželela da i moj sin meni tako nešto radi - priznala je Seka u podkastu “Extra FM”.