foto: Printscreen YT

Seka Aleksić danas sa svojom porodicom živi život iz bajke. Ona je svoju vilu sredila kako je želela, redovno sa porodicom ide na egzotična putovanja, a pored toga je odlučila da se posveti i poljoprivredi, budući da je uvek volela životinje. - Nije me bilo sramota što nekada nisam imala za užinu, ekskurzije, sa tim sam naučila da se izborim i zbog toga sam danas jaka i ne dam na sebe i svoje. Živeli smo godinama u sobi koju nam je škola dala da koristimo, spavali smo na strunjačama, a šporet dobili na poklon. Tako da nemanje novca meni danas nije strano i taj osećaj nisam izgubila ni sada kada imam mnogo više. Bila sam srećna i tada i sada, to nije stanje mog novčanika, nego duha - istakla je pevačica svojevremeno.

foto: Damir Dervišagić

foto: Kurir televizija

Pevač Miloš Bojanić je, zahvaljujući uspešnoj karijeri, uspeo da zaradi pravo bogatstvo, ali se ne stidi da govori o tome koliko je teško odrastao. - Rođen sam u zdravoj porodici u jednom selu u okolini Bijeljine. Bili smo skladna porodica i ništa nam nije nedostajalo. U to vreme nismo ni znali šta je kupatilo, jer ono nije ni postojalo. Nismo imali toalet u kući, već poljski ve-ce, a kupali smo se u štali kod konja. Ali to je tada bio normalan način života. Tako je živelo celo selo - rekao je on jednom prilikom.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

foto: Kurir televizija

foto: Printscreen

- Šta sve nisam radila. Nekad me je otac nervirao kad nas je budio u pet ujutru da obavimo sve poljoprivredne poslove. Imali smo veliko imanje, živeli smo od toga. Ustajali smo jako rano i skoro do 23. godine sam radila, bez obzira što sam išla u srednju školu. Dođem iz škole i pravo u njivu, nije bilo "neću" i "ne mogu". Morala sam i svinje da teram na pašu. Snalazili smo se, pustimo krave na ispašu, one imaju kukuruz, najedu se i spavaju, a mi se kupamo u reci. Mi smo se zabavljali i igrali, meni to nije bilo opterećenje - prisetila se pevačica.