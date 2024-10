foto: Printscreen YT

"Ne znam da li je to snalažljivost ili ludost. Nisam znao engleski, a nisam imao ni papire. Imao sam onu žutu knjigu prevodilac na engleski, pa sam išao po građevinama i čitao im: treba mi posao. Tamo je problem ako ne znaš engleski i ako nemaš papire, jer onda tražiš da te plate na ruke, a oni to ne rade. To je bila neka moja tvrdoglavost da ću da uspem", ispričao je pevač i istakao da je uprskoj velikoj zaradi koju je ostvarivao u Vankuveru, za kupovinu nekretnini je morao da podiže kredite.