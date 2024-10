Jelena Buča, članica grupe "Frajle", nedavno se odvažila da otvoreno govori o traumatičnom iskustvu koje je doživela.

"Imala sam 23 godine, već sam tada bila u Novom Sadu, bio mi je rođendan, ja sam išla od prijateljica koja su takođe slavile rođendan i to se desilo u najosvetljenijoj ulicu u Novom Sadu, gde su prolazili prolaznici, gde su prolazili automobili. Ja nisam bila ni u kakvoj opasnosti, jeste da je bilo dva ujutro, ali to nije nikakva opasnost bila uopšte, realna opasnost, apsolutno. U tom momentu ja nisam shvatila šta se dešava, to je da je slučajni prolaznik samo mene zgrabio i uvukao u žbunje. Ja nisam znala uopšte, vi u tim momentima to tako brzo ide da vi uopšte ne znate šta vam se desilo. Gde sam ja odjednom shvatila šta je, odjednom sam se našla na zemlji. Međutim, pošto sam se opirala, shvatajući šta on želi, imala sam uske farmerice i usku majicu i on nije tako lako mogao da skine tu garderobu, njegove ruke su od dole došle ka mom vratu. I tu je u stvari počela borba za život", pričala je Jelena, koja je kroz razgovor ponovo proživela celo to iskustvo.

Privatna Arhiva

"Gde sam ja, ja mislim, realno, ne mogu sad ni da vam kažem koliko je to trajalo, jer to je jako brzo bilo. Sada ljudi kad kažu, pa što, uz mene je bila torbica i mobilni telefon, vi uopšte ne možete da se snađete. To se sve jako brzo događa. Istina je da vam život prođe kroz glavu. U par sekundi vam te slike prolaze kao na filmu. I ja gubim dah, ja vidim gotovo. I, polako sam počela i da padam, verovatno, u nesvesti ili šta već, ali sam se setila da mi je rođendan i samo sam poželela da ostanem u životu.

U tom trenutku pomogao joj je njen glas.

"U tom momentu, ja sam shvatila, ja sam se pustila i automatski je i on pustio ruke sa vrata i nastavio da pokušava. Međutim, ja sam svu snagu smogla da udahnem i da vrisnem. Tada je slučajni prolaznik čuo vrisak i spasao me. Ja ne znam ni dan danas ko je taj čovek. I... To je nešto što je... Ja sam onda pobegla", rekla je Jelena.

Privatna Arhiva

"I kakav je paradoks da ste vi ostavljeni u životu, a da nakon toga vi prolazite jedna takva psihička stanja koja nisu vama svojstvena. I to je nešto što ja sam se eto susrela oči u oči sa tim momentom. I sa nasilnikom. Ja sam imala utisak kao da sam se iz kandži neke odvratne zveri iščupala. I sada kao takva... Ja sam i proslavila rođendan, taj dan. Ja sam bila srećna što sam preživela. I naravno, sestra je psiholog, sestre su to znale. Znali su prijatelji, neki moji najuži, ali i dalje ja to nisam ni govorila, ni ništa."