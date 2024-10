Kako je V.Đ. izjavila u krivičnoj prijavi, to se desilo dok se nalazila u jednom ugostiteljskom objektu u Podgorici, 20. oktobra oko 01, 30, sa prijateljem B.D.

V. Đ. je dalje pred policijom navela da joj je to NN lice tada dva puta ponovilo reči “ne možete tu da stojite”.

“A zatim me isti povlači za moju desnu ruku i zadaje mi jedan udarac stisnutom šakom u predelu glave tj. usta. Nakon što me NN lice fizički napalo, prišla su mi 5-6 lica koja u crnim majicama koji u navedenom lokalu rade kao obezbeđenje i udaljili me iz lokala”, deo je pomenute krivične prijave.