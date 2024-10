Veći deo javnosti iznenađen je učešćem Ajke Kolaković, majke Done Ares, u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno".

Dosta ljudi nije znalo da je Ajka profesionalni muzičar, da je ugledna profesorka u Bosni i Hercegovini i da je do penzije radila u muzičkoj školi u Bihaću. Napisala je i više dečijih pesama koje se sada nalaze u školskim udžbenicima, o čemu je govorila u untervjuu za Kurir.

Dona Ares očigledno je nasledila telenat za muziku od svoje majke, ali manje je poznat podatak i to da je pokojna pevačica, osim što je bila interpretator, takođe je bila muzički obrazovana i kantautor. Većinu svojih pesama koji su i danas hitovi Dona je sama napisala.

Već na prvom muzičkom albumu "Ti me više ne voliš" iz 1998. Dona je autorka svih tekstova i melodije, a tako je bilo i na narednim pločama. Na albumu "Džekpot" iz 2004, s kojim je postala regionalna zvezda, napisala je takođe sve tekstove i kompozicije, dok je za najveće hitove "Ubila me tvoja nevera" i "To mi nije trebalo" uradila čak i aranžmane zajedno sa svojim saradnicima.