- Taj klip sam prvo izbacio ja. Došao je komunalni policajac. Ne, nije došao on nego sam ja došao do njega jer sam video da mi piše kaznu. Reko: "Sunce, vidi, izvini, samo pet minuta da popijem kafu i idem". I on mi kaže nije problem ako je pet minuta. On je došao, rekao novinari su tu, rekli: "Napiši Jodžiru kaznu, ne nama". Ja sam rekao okej, napiši ti meni kaznu kao i svakome. I to je tako bilo. U jednom momentu pojavljuje se intrventa policija, koja me poznaje i staju da me pozdrave. Sa vođom interventne sam dobar. Reko sada će svi objaviti da sam se pobio sa komunalnim policajcem pa je intervenisala intervnenta. Kaznu sam platio kaznu. I to je to.