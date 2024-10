- Za mene je moja karijera jedan neverovatan spoj talenta, sreće, rada i ljubavi. Emocija koju sam ja pružila ljudima i on meni. To što se meni dešava više od 50 godina je izuzeno retko, to je neverovatan dar sa neba. Beskrajno sam zahvalna na svim tim ljudima koji su doprineli tome. Ova Neda sada bi onoj od pre 25 godina rekla da je sve moglo drugačije, a ništa nije moglo drugačije. Neka se sve desilo baš kako se desilo. Zahvalna sam i svojoj energiji i nekom šestom čulu i situacijama koje su me vodile od jedne do druge. I razvod i svađe i sukobi sve me je dovelo do ovoga.