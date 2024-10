- Moj otac je mene video kao najbolju i najveću. Mnogo me je savetovao, nije mogao uvek da bude prisutan pored mene i ako je želeo, kada mu se otrgnem, uvek mi je na izlazu govorio "Samo čuvaj obraz kćeri, sve može da se opere ali samo to ne". Čak i kad ga više nije bilo i kad sam se polako povlačila sa muzičke scene, uvek sam pamtila sve njegove reči... Bila sam klinka, sva u oblacima, ali on je puno pričao sa mnom i ušlo mi je u glavu. Ukazivao mi je na to da uvek treba da razmišljam svojom glavom a ne tuđom. Uvek mi je to bila vodilja čak i kada nije bio sa mnom. On je izvršio samoubistvo, ne znam šta se desilo. Ali znam šta se desilo meni. Imala sam tada 16 godina, izašao je tek drugi CD. Krenula je kampanja i sve se slagalo, ali on je odlučio da nas napusti. Tog momenta nije ubio samo sebe, ubio je i mene na neki način. Trebalo mi je dugo vremena od tih rana da se oporavim. Osam godina mi je trebalo da prihvatim da ga više nema. Vremenom, kroz svoje ćerke sam neke stvari shvatila. On je to uradio u 39. godini, bio je iz zdrave porodice, samo ga od jednom nema i naravno da je bilo traumatično - govorila je Lina i dodala: