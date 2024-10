To nije bio prvi put da je Gastoz imao susret s nadležnim organima. On se našao u problemu, doduše indirektno, i pre šest godina kada je policija upala u njegovu kuću u Svilajncu kada su u njegovom domu tražili oružje i drogu.

- Gastoz je opasan folirant. Kao, ušao je u „Parove“ zbog promocije, a zapravo je pobegao od krimosa koji ga jure zbog duga od 50.000 evra. Od mafije je uzimao i drogu i sad - prpa, bato! Sve znam o njemu. Bilo mu je lepo dok je uzimao belo, a sad beži jer nema više nastupa po klubovima kao pre. Što je pevao, pevao je, sad mu se piše crno jer nema šanse da vrati te pare. To je ozbiljna lova, a on je ko crkveni miš!

- Ma, on lupeta gluposti. Da nije smešno, bilo bi tužno. On je ljubomoran na Gastoza. Što se mene tiče, a znam da i Nenad isto to misli, policija može svaki dan da dolazi, ali za to nema razloga jer smo nas dvojica čisti kao suza - zaključio je tada Radača.