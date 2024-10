Mateja Ignjatović , mlađi brat peačice Anđele Ignjatović Breskvice , oglasio se povodom informacija da je bio u vezi sa aktuelnom učesnicom "Elite" Enom Čolić. On se putem video poziva uključio u emisiju "Pitam za druga" kod voditelja Jovana Ilića i otkrio detalje svog odnosa sa učesnicom rijalitija koji je trajao godinu dana.

- Imamo zajedničkog druga, upoznali smo se preko njega. Počeli smo da se družimo i to se spontano desilo. To je bilo aprilu ili maju prošle godine. To nije bila ni veza, ni šema, nego povremeno viđanje.