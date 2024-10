Tragom svih informacija ekipa Kurira je odlučila da poseti Aleksandrino rodno mesto, ali dolazak do njenih najbližih nije bio tako lak.

Naposletku smo naišli na jednog lokalca koji nam je otkrio da ne zna ko je aktuelna učesnica Farme, kao ni ko je njena porodica, ali da mu je prezime poznato i da misli da se u mestu Neresnica, koje je udaljeno 15 km od Kučeva nalaze Babejići, otišli smo do tamo, a onda su nas usmerili u selo pored, Duboku, za koje su tvrdili da je zapravo mesto u kom je intrigantna rijaliti učesnica živela. I bili su u pravu. Na samom ulazu u pomenuto selu sreli smo baku koja je odmah prepoznala o kojoj je porodici reč, te je bila raspoložena da nam kaže nešto više.

„ Aleksandrina majka se udala treći put, ona ima dva sina iz prvog braka, ima nju iz drugog, a sada je otišla kod novog. Znam da je ova mala (Aleksandra) pobegla iz ovog mesta kada joj je otac umro, mi ovde preko pet godina nismo čuli ništa o njoj, imam komunikaciju sa njenom babom, ona mi je i rekla da joj je unuka na „Farmi“. Ona je spominjala i neku crnu magiju u tom rijalitiju, to nije tačno, ušla je tamo da se promoviše pa sve izmišlja .“

Popeli smo se do jednog sokaka, a potom nam je sugrađanin pokazao i njihovu kuću. Kada smo se pojavili ispred dvorišta pozvonili smo, a otvorila nam je starija gospođa. Predstavili smo se, a ona nas je pozvala da uđemo u njen dom.

Kako komentarišete to što je Aleksandra ispričala da vaš sin nije primetio da nju majka zlostavlja?

- Kada je on čuo da njena majka živi sa drugim, nije došao kući. Aleksandra je pokupila svoje stvari i otišla sa njom. Kad je moj sin preminuo, Aleksandra je došla iz vojske. Bila je na vojnoj akademiji. Pokupila je 2.000.000 dinara iz stana. Nakon toga je otišla ponovo u vojsku, pa kad se vratila me je pretukla. Udarila mi je šamar, sa njom je bio čovek kojeg je optužila za silovanje .

- Nije je silovao, zapravo ne znam da li je, istina je da je išla sa njim i to je nešto što su svi znali. Hteo je i da bije mog sina jer je on hteo Aleksandru da odvede kod doktora, a tražio je i 100.000 dinara od mog sina i pretio mu batinama. Na kraju su on i Aleksandra sve pokupili što smo imali i otišli su.