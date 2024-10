- Razmišljam da stavim pauzu na Kristijanov i moj odnos. Ne tačku, samo zarez. Dok je tamo. To znači da ja mnogo od njega učim. On kad je išao u zatvor, kad je bio sa svojom prvom ženom, on je nju mnogo voleo... Međutim, kad je krenuo unutra, on je rekao - ja neću da idem da razmišljam da se nešto desi, da se nešto kompleksiram, znači, ja sam rekao mi nismo zajedno, dok ne izađem napolje. I ona je napravila dramu, znaš, kako to misliš, pa mi se volimo... Ali, oni su to stavili na pauzu. E, tako ću i ja da stavim na pauzu - objasnila je Kristina prilikom jednog gostovanja na Red TV.