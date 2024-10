Godine 2016. pokrenula je svoj prvi startap, novinski portal mojnovisad.com, danas prvi informativni portal u Novom Sadu i Vojvodini. Majtanović je 2020. godine sa osnivačima kompanije CINTERACTION suosnovala startap zasnovan na veštačkoj inteligenciji REENACT. Jedna je od mentorki startap laboratorije u okviru C LAB-a i predavačica na Školi za inovacije u Trentu.

Od 2020. godine radi freelance, konsultantkinja i mentorka Inovacionog fonda u okviru Proof of Concept, programa namenjenog istraživačima. Osim Srbije, živela je u Poljskoj, Švajcarskoj, Španiji, Južnoj Africi i najduže u Italiji.

- Prošle godine sam išla turistički u Dubai sa idejom da uživam. Ali shvatila sam da ja zapravo uživam u istraživanju poslovnih mogućnosti, a posete zemljama neretko koristim i za bolje informisanje i o prilikama za internacionalizaciju aktivnosti kompanija, ili, osnivanjem novog biznisa. Sve što radim je za mene izvor inspiracije. Čak i loša iskustva me inspirišu na sjajne stvari, kojima pristupam sa velikim optimizmom i entuzijazmom“, rekla je za Moj Novi Sad.

„Idol nije imao rijaliti formu, to su televizijski program o običnim ljudima koji se snimaju u svakodnevnim situacijama: niti sam ja „običan čovek“, niti sam bila snimana u uobičajenim situacijama, već na sceni. Mišljenje o ovom programskom formatu nisam mnogo promenila ni do danas, smatram da loše utiču na mlade kroz promociju iskrivljenih vrednosti i normalizaciju agresije. Učesnici ovog formata, anesteziraju sopstvene realnosti konzumacijom raznih opijata koji, zatim, podstiče njihovo dramatično i vulgarno ponašanje, koje, paradoksalno, podiže rejting ovog formata. Tamo sigurno nećete videti nekog od koga možete nešto pametno čuti i naučiti. Formati ovog tipa su potpuno otrgli medijima njihove dve važne uloge: da informišu i edukuju gledaoce. Programi ovog tipa regrutuju kandidate prema performans indikatorima kao što su recimo potencijal za izazivanje incidenta ili skandala, a ne po kriterijumu talenta. Idol je bio muzički program čiji je cilj bio da ispromoviše mlade talente, ali i da pokaže da je osim predispozicije potrebno dosta vežbe i rada na sebi. Možda je pravo pitanje kako sve ovo vidim danas, u kontekstu novih tehnologija koje su dramatično smanjile vreme od ideje do realizacije. AI je danas omogućio velikom broju ljudi da stvaraju muziku, a moćne tehnologije transformisale su i način na koji slušamo muziku. Kompjuteri su bili uključeni u proces muzičkog stvaranja i ranije, ali razvojem naprednih AI modela postali su fascinantno dobri bez ljudske involviranosti. Ovo je nešto što drastično menja celu industriju.“