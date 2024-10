Sergej Trifunović imao je juče tešku svađu sa ženom u stanu gde žive, reagovala je i policija . On ju je prijavio za nasilje u porodici, ali nije bilo elemenata za to.

Razlog svađe, kako nezvanično saznajemo od bliskog izvora, taj je što ona više ne može da trpi njegovo ponašanje i probleme koje joj stvara od kad su se venčali . Do najnovije svađe je navodno došlo zbog toga što je ona poludela jer se njegovo ime provlači po novinama zbog haosa sa Borom Čorbom i organizovanjem koncerta njemu u čast.

Haos je inače nastao kad se on vratio sa promocije Sajsi MC a koja je održana na istom mestu gde ce on praviti koncert Bori u čast, a pre toga joj nije rekao gde ide, niti joj se javljao na telefon. On joj je navodno onda rekao da želi razvod, pa je tad nastao haos.