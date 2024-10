Sergej Trifunović imao je juče tešku svađu sa ženom u stanu gde žive, reagovala je i policija . On ju je prijavio za nasilje u porodici, ali nije bilo elemenata za to.

S Trifunovićem i njegovom suprugom ranije je obavljen razgovor u policijskoj stanici, a tužilac se izjasnio da nema elemenata krivičnog dela. Međutim, utvrđeno je da Isidora u Srbiji boravi praktično ilegalno, s obzirom na to da je državljanka Hrvatske, te je protiv nje podneta prekršajna prijava na osnovu Zakona i strancima - dodao je izvor.

Podsetimo, haos je inače nastao kad se on vratio sa promocije Sajsi MC a koja je održana na istom mestu gde ce on praviti koncert Bori u čast, a pre toga joj nije rekao gde ide, niti joj se javljao na telefon. On joj je navodno onda rekao da želi razvod, pa je tad nastao haos. Kako je Kurir prvi objavio, Sergej je navodno ispričao da se posvađao sa suprugom i da je rekao da će napustiti stan. Ona je tada zapretila da ce polomiti sve po kući - kaže naš izvor i dodaje da je o svemu obavešteni Drugo osnovno javno tužilaštvo.