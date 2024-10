Sergej Trifunović imao je juče tešku svađu sa ženom u stanu gde žive, reagovala je i policija . On ju je prijavio za nasilje u porodici, ali nije bilo elemenata za to. Sergej je navodno ispričao da se posvađao sa suprugom i da je rekao da će napustiti stan. Ona je tada zapretila da ce polomiti sve po kući, ispričao je naš izvor.

S Trifunovićem i njegovom suprugom obavljen je razgovor u policijskoj stanici, a tuzilac se izjasnio da nema elemenata krivičnog dela. Međutim, utvrđeno je da Isidora u Srbiji boravi praktično ilegalno, s obzirom na to da je državljanka Hrvatske, te je protiv nje podneta prekršajna prijava na osnovu Zakona i strancima, saznajemo od izvora.

Naš fotograf je Isidoru uslikao ispred policijske stanice, kako izlazi iz policije i seda u službena kola, odakle je odvezena u nepoznatom pravcu. Kako nezvanično saznajemo, supruga Sergeja Trifunovića se trenutno nalazi u imigracionom centru. Ona će, kako nezvanično saznajemo, biti odvezena do hrvatske stanice, gde će je morati neko preuzeti.

Razlog svađe, kako nezvanično saznajemo od bliskog izvora, taj je što ona više ne može da trpi njegovo ponašanje i probleme koje joj stvara od kad su se venčali. Do najnovije svađe je navodno došlo zbog toga što je ona poludela jer se njegovo ime provlači po novinama zbog haosa sa Borom Čorbom i organizovanjem koncerta njemu u čast.

Haos je inače nastao kad se on vratio sa promocije Sajsi MC a koja je održana na istom mestu gde ce on praviti koncert Bori u čast, a pre toga joj nije rekao gde ide, niti joj se javljao na telefon. On joj je navodno onda rekao da želi razvod, pa je tad nastao haos.