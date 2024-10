Glumac Sergej Trifunović deportovan je iz Hrvatske u Srbiju pre mesec dana. Kako je pisao hrvatski portal "Slobodna Dalmacija", Trifunović je proteran iz RH na tri meseca, a do 22. septembra morao je da napusti zemlju. Ova sankcija se ne odnosi na EU, već samo na Hrvatsku.

Sergejeva žena se tada oglasila i otkrila da je glumac osuđen na godinu dana zatvora uslovno, kao i da mora da napusti Hrvatsku do 22. septembra.

- Sergej je kažnjen zbog mim fotografije, on nije autor te fotke, on je distributer. Fotografija je bila sporna. Ovaj slučaj nema veze sa onim od prošle godine u Splitu. Sergej je tada bio osuđen i tu kaznu je platio. S obzirom da nije bio na teritoriji Republike Hrvatske kada se desila ta mim slika, nama nije jasno da li je on podložan hrvatskim zakonima - rekla je Isidora, pa je dodala: