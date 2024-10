- Ja sam rodila Emu sa 20 godina, a Ema Kasiju sa 23 i eto moje najveće ljubavi. Ćerkice su malo ljubomorne i u fazonu: "A ona je tvoja najveća ljubav?" Naravno, ja to malo karikiram, ali to je stvarno nova dimenzija ljubavi. To je deo mene od dela mene, neverovatno. To ne može da se uporedi ni sa čim do sad. Jedva čekam da budem kao moja baba, koja je čukunbaba koja ima 85 godina i ima svoje čukununuče - sa osmehom je rekla dens pevačica.