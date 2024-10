- Ja sam mu producirao neke od pesama i bio sam od početka sa njim. Ja sam bio ta spona između njega i Gorana Bregovića kada se desila čuvena Evrovizija. On je bio mlad, velika popularnost je uticala na njega i na mene bi uticalo, kamoli na njega. Došlo je do jednog međusobnog nerazumevanja... Kada se vratim 15 godina unazad ja to skroz razumem. Siguran sam da bi ta saradnja bila odlična, on je jako dobar pevač, ima specifičan glas. Ima izraz kao Čola. Da, rado bih sarađivao sa njim - odgovorio je Jakšić i dodao: