- Ako se estetskim operacijama može nazvati hijaluron onda jesam za. Pod nož nikada nisam išla, jedino što sam radila jeste taj hijaluron. Videla sam da svi to rade, pa sam uradila i ja, budala. Sva sreća stala sam na vreme sa tim. Ali, ostalo mi je malo tu... Pošto je žena koja mi je to radila, izgleda ubola nerv, malo sam kao Silvester Stalone. Šalim se malo, imala sam ja to i prirodno malo, ali izgleda da je i to malo uticalo. Ja generalno imam prirodno pune usne... - rekla je Tanja i dodala: