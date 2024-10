Jovan Radulović , influenser poznatiji kao Jodžir, imao je problem s policijom pre nekoliko dana u Beogradu, tačnije u najluksuznijem naselju u srpskoj prestonici Beogradu na vodi, i to zbog nepropisnog parkiranja.

Radulović se ponašao bahato, a policija to nije tolerisala. Na video-snimku koji se pojavio na kanalu Novo mjuzik na platformi Jutjub do detalja se vidi cela situacija i rasprava između Jovana i nadležnih organa .

Jodžira, koji je prvu veliku pažnju privukao snimcima sa Novakom Đokovićem , a u poslednje vreme velikom ispovešću o svom životu i roditeljima, pre nekoliko godina doživeo je stravičnu povredu kada je, da bi snimio za društvene mreže skeč, skočio u bazen i povredio se. On je objavio potom snimak iz bolnice, gde se vidi da mu je oko zatvoreno i modro, dok na glavi ima modrice i ogrebotine. Jordži je tada zadobio prelom čeone kosti i morao je na operaciju.

- Ne mogu da pišem ponaosob, malo sam umoran i boli me sve, pa da objasnim. Skočio sam u bazen, Relja me je zamolio jedan skok da mu pokažem i lepo sam mu pokazao - počeo je on priču.