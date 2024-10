- Upravo se nalazimo ispred porodičnog doma glumca Sergeja Trifunovića i njegove supruge, gde je u toku protekle noći oko 22 časa došlo do incidenta koji se završio tako što je Sergej prijavio suprugu Isidoru za porodično nasilje. Naša ekipa je pre nego što se sve to desilo bila na promociji reperke Sajsi MC gde je zatekla glumca bez svoje supruge. Dok se on nalazio na promociji, nije se javljao svojoj supruzi na telefon, te je nakon toga došlo do rasprave kao i zbog organizacije koncerta u čast Bore Čorbe, a kojom se bavi upravo Sergej Trifunović. Nakon toga usledila je cika i dreka zbog čega je glumac otišao u policiju i prijavio Isidoru. Tužilac nije našao dovoljno razloga za prijavu nakon čega se glumac vratio u svoj dom, a Isidora se prema poslednjim informacijama nalazi u policijskoj stanici jer trenutno ilegalno boravi u Srbiji, a nakon čega će biti deportovana u Hrvatsku.